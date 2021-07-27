Лише 4 простих інгредієнти й у вас вийде смачне морозиво. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Валерія Чепішко.
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Морозиво-сендвіч у домашніх умовах
Інгредієнти (на 3 штуки):
- Пісочне печиво – 6 штук.
- Вершки 33% – 150 мілілітрів.
- Згущене молоко – 50 мілілітрів.
- Шоколад – 50 грамів.
Смачне морозиво можна приготувати самостійно / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Шоколад нарізаємо маленькими кубиками.
- Холодні вершки збиваємо міксером до загустіння.
- Згущене молоко додаємо до вершків і збиваємо ще кілька хвилин.
- У масу додаємо кубики шоколаду та перемішуємо.
- Беремо прямокутну форму, викладаємо дно 3 печива. Покриваємо їх морозивом і зверху кладемо печиво.
- Відправляємо в морозильну камеру на кілька годин.
- Дістаємо морозиво та нарізаємо.
Покроковий рецепт смачного морозива дивіться на відео: