Він провокує розвиток безлічі захворювань. Як його позбутися – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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У чому небезпека жиру на животі

Абдомінальний (або вісцеральний) жир – це жирові запаси, що накопичуються всередині черевної порожнини. В розумних межах без нього не обійтися. Він є додатковим захистом життєво важливих органів, бере участь у терморегуляції. Якщо в нормі вісцеральний жир обволікає внутрішні органи й дозволяє їм нормально функціонувати, то у людини з абдомінальним ожирінням він їх здавлює і перешкоджає нормальній роботі,

– зазначила Самойлова.

За її словами, це ускладнює роботу серця, також страждає лімфатичний відтік і кровообіг.

Збільшення кількості вісцерального жила є причиною розширення талії. Крім того, цей жир впливає на гормони, він порушує метаболізм і призводить до появи різних захворювань (діабету, ожиріння, гіпертонії та ін.).

Розміри жирових клітин практично необмежені: при кожному нашому наборі ваги вони збільшуються в розмірі. І межі тому немає,

– пояснила тренерка.

Вісцеральний жир небезпечний для здоров'я / Фото Pixabay

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Як позбутися від жиру на животі

Зменшити калорійність раціону.

Їсти більше білка (від 1,3 грама на 1 кілограм ваги).

Додати клітковину в раціон.

Виключити алкогольні напої.

Фізична активність кожен день (біг, ходьба, велосипед і ін.).

Якісний сон не менш ніж 7 годин.

За останніми оцінками, у світі від надмірної ваги страждають 2,6 мільярда людей (майже 30% жителів планети). І, до речі, ожиріння на 48% збільшує ризик смерті людини від коронавірусної хвороби,

– резюмувала Євгенія Самойлова.