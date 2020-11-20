Жировые отложения подмышками – проблема, с которой сталкиваются многие, но не знают, как ее решить.

Для этого существуют еффективные упражнения, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Есть жировые "ловушки", и вы можете быть стройными, но при этом бедра (зона галифе) или низ животика, или жировые валики над коленями, зона подмышек, бока, внутренняя поверхность бедер вас не будет устраивать. И из-за этих зон вы бесконечно худеете, но при этом вес уходит где угодно, но только не там, где так хотелось бы. В целом, жировые ловушки заложены генетически, – пояснила Кононова.

По ее словам, бороться с жировыми "ловушками" реально, но это сложно.

Такие методы как липолитики, липосакция, криолиполиз, по словам Кононовой, являются радикальным решением данной проблемы, и даже если вы пойдете на подобный шаг, без сбалансированного питания и регулярных тренировок через несколько месяцев все вернется обратно.

Радикальные методы не избавят от проблемы навсегда / Фото gerdanka

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Давайте будем бороться с жировыми "ловушками" стандартными методами – тратить больше, чем потреблять, и работать над проблемной зоной, – добавила мастер спорта и показала эффективную тренировку.

Занятие состоит из 4-х упражнений. Каждое из них выполняется по 20 раз в 3-4 подхода.