Жир в области подмышек: как от него избавиться в домашних условиях
Жировые отложения подмышками – проблема, с которой сталкиваются многие, но не знают, как ее решить.
Для этого существуют еффективные упражнения, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
Интересно Пресс будет гореть огнем: лучшие упражнения для идеального живота
Есть жировые "ловушки", и вы можете быть стройными, но при этом бедра (зона галифе) или низ животика, или жировые валики над коленями, зона подмышек, бока, внутренняя поверхность бедер вас не будет устраивать. И из-за этих зон вы бесконечно худеете, но при этом вес уходит где угодно, но только не там, где так хотелось бы. В целом, жировые ловушки заложены генетически, – пояснила Кононова.
По ее словам, бороться с жировыми "ловушками" реально, но это сложно.
Такие методы как липолитики, липосакция, криолиполиз, по словам Кононовой, являются радикальным решением данной проблемы, и даже если вы пойдете на подобный шаг, без сбалансированного питания и регулярных тренировок через несколько месяцев все вернется обратно.
Радикальные методы не избавят от проблемы навсегда / Фото gerdanka
Читайте Тренировки в домашних условиях: названы главные ошибки
Давайте будем бороться с жировыми "ловушками" стандартными методами – тратить больше, чем потреблять, и работать над проблемной зоной, – добавила мастер спорта и показала эффективную тренировку.
Занятие состоит из 4-х упражнений. Каждое из них выполняется по 20 раз в 3-4 подхода.
- Ножницы;
- Ромб;
- Молитва;
- Жим вперед.
Поделиться новостью