Жирові відкладення під пахвами – проблема, з якою стикається багато хто, але не знає, як її вирішити.

Для цього існують ефективні вправи, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Є жирові "пастки", і ви можете бути стрункими, але при цьому стегна (зона галіфе) або низ живота, або жирові валики над колінами, зона пахв, боки, внутрішня поверхня стегон вас не буде влаштовувати. І через ці зони ви нескінченно худнете, але при цьому вага йде де завгодно, але тільки не там, де так хотілося б. В цілому, жирові пастки закладені генетично, – пояснила Кононова.

За її словами, боротися з жировими "пастками" реально, але це складно.

Такі методи як ліполітіки, ліпосакція, кріоліполіз, за словами Кононової, є радикальним вирішенням даної проблеми, і навіть якщо ви підете на подібний крок, без збалансованого харчування і регулярних тренувань через кілька місяців все повернеться назад.

Радикальні методи не позбавлять від проблеми назавжди / Фото gerdanka

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Давайте будемо боротися з жировими "пастками" стандартними методами – витрачати більше, ніж споживати, і працювати над проблемною зоною, – додала майстер спорту і показала ефективне тренування.

Заняття складається з 4-х вправ. Кожне з них виконується по 20 разів в 3-4 підходи.