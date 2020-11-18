Багато хто віддає перевагу тренуванням в домашніх умовах замість занять у тренажерному залі. Однак часто допускають серйозні помилки.

Найпоширеніші з них озвучила фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Техніка

На початку шляху дуже складно виконувати всі вправи правильно. В такому випадку є кілька варіантів:

Перегляд відео на YouTube з технікою

Дзеркало (перевіряйте техніку і далі займайтеся рівно)

Камера на телефоні (знімайте техніку на відео і порівнюйте своє становище з вірним).

Неправильне навантаження

Ви можете вибирати занадто легкі вправи і недостатньо швидкий темп, а також дозволяти собі тривалий відпочинок між підходами. Вашою метою повинен бути пульс у робочій зоні (120-160 ударів). Також може бути інша помилка – надто складні вправи.

Відсутність плану

Щоб починати займатися вдома, потрібен чіткий план тренувань, мета, терміни її досягнення. Без цих нюансів заняття не будуть ефективними.

Складіть чіткий план тренувань / Фото championat

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Без розминки і заминки

Незважаючи на те що ви займаєтеся вдома, починати тренування без розминки категорично заборонено. Обов'язково витрачайте 5-10 хвилин на розігрів суглобів, зв'язок і підготовку серця до роботи. Завершувати заняття потрібно розтяжкою.

Відновлення

Між тренуваннями повинен бути відпочинок. Щоденні тренування не принесуть потрібного результату, оскільки організму потрібен час на відновлення.

Тренування без кросівок

Займатися обов'язково потрібно у взутті – це дозволить уникнути травм. Також не забувайте розігрівати суглоби і голеностоп.