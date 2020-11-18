Многие предпочитают занятиям в тренажерном зале тренировки в домашних условиях. Однако часто допускают серьезные ошибки.

Самые распространенные из них озвучила фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Техника

В начале пути очень сложно выполнять все упражнения правильно. В таком случае есть несколько вариантов:

Просмотр видео на YouTube с техникой

Зеркало (проверяйте технику и далее занимайтесь ровно)

Камера на телефоне (снимайте технику на видео и сравнивайте свое положение с верным).

Не верная нагрузка

Вы можете выбирать слишком легкие упражнения и недостаточно быстрый темп, а также позволять себе длительный отдых между подходами. Вашей целью должен быть пульс в рабочей зоне (120-160 ударов). Также может быть другая ошибка – слишком сложные упражнения.

Отсутствие плана

Чтобы начинать заниматься дома, нужен четкий план тренировок, цель, сроки ее достижения. Без этих нюансов занятия не будут эффективными.

Составьте четкий план тренировок / Фото championat

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Без разминки и заминки

Несмотря на то что вы занимаетесь дома, начинать тренировку без разминки категорически запрещено. Обязательно тратьте 5-10 минут на разогрев суставов, связок и подготовку сердца к работе. Завершать занятие нужно растяжкой.

Восстановление

Между тренировками должен быть отдых. Ежедневные тренировки не принесут нужного результата, так как организму нужно время на восстановление.

Тренировки без кроссовок

Заниматься обязательно нужно в обуви – это позволит избежать травм. Также не забывайте разогревать суставы и голеностоп.