Жгучая тренировка на все тело в домашних условиях: видео
Привести тело в порядок и улучшить физическую форму можно с помощью правильно подобранной тренировки.
Цикл из жиросжигающих упражнений показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
Читайте Пресс будет гореть огнем: лучшие упражнения для идеального живота
Каждое из представленных упражнений выполняется в течение 30 секунд и по 4 подхода. Между ними разрешается отдых в течение 15 секунд. После 2-х упражнений делайте перерыв в 1,5 минуты.
В подобных тренировках, важно правильно расставить время работы и время отдыха, а также нагрузку в упражнении, – отметила Федорищева.
- Она пояснила, что если допускается длительный отдых – нагрузка слабовата и пульс не поднимется на нужный уровень для жиросжигания.
- Если отдых слишком короткий – ваш организм работает на пределах пульса – это несет опасность для сердцебиения.
- Слишком сложные упражнения – техника может быть некачественной, а также есть риск получить травму.
- Слишком легкие упражнения – слабая нагрузка для мышц, и, соответственно, результат.
Тренировка должна выполняться строго по схеме / Фото rtp-news
Интересно Достаточно 10 минут: известная спортсменка показала эффективную экспресс-тренировку
В тренировках существуют схемы по времени:
Классика – ТABATA ( 20 секунд на упражнение / 10 секунд отжыха / 2 минуты между подходами).
HIIT – высокоинтенсивные интервальные тренировки. В них на отдых отводится в 2 раза меньше времени, чем на упражнение (30 секунд / 15 секунд). Всего же цикл состоит из 6-8 раундов (4 минуты / отдых 2 минуты).
Цель: в каждом цикле доходить до пульса в зоне жиросжигания и во время отдыха плавно опускаться до начального значения ( 120 ударов – 150 ударов), – пояснила Федорищева.
Поделиться новостью