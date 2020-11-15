Привести тело в порядок и улучшить физическую форму можно с помощью правильно подобранной тренировки.

Цикл из жиросжигающих упражнений показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Каждое из представленных упражнений выполняется в течение 30 секунд и по 4 подхода. Между ними разрешается отдых в течение 15 секунд. После 2-х упражнений делайте перерыв в 1,5 минуты.

Для качественной тренировки вам понадобятся гантели по 2,5 кг и приложение с таймером TABATA StopWatch Pro.

В подобных тренировках, важно правильно расставить время работы и время отдыха, а также нагрузку в упражнении, – отметила Федорищева.

Она пояснила, что если допускается длительный отдых – нагрузка слабовата и пульс не поднимется на нужный уровень для жиросжигания.

– нагрузка слабовата и пульс не поднимется на нужный уровень для жиросжигания. Если отдых слишком короткий – ваш организм работает на пределах пульса – это несет опасность для сердцебиения.

– ваш организм работает на пределах пульса – это несет опасность для сердцебиения. Слишком сложные упражнения – техника может быть некачественной, а также есть риск получить травму.

– техника может быть некачественной, а также есть риск получить травму. Слишком легкие упражнения – слабая нагрузка для мышц, и, соответственно, результат.

Тренировка должна выполняться строго по схеме / Фото rtp-news

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В тренировках существуют схемы по времени:

Классика – ТABATA ( 20 секунд на упражнение / 10 секунд отжыха / 2 минуты между подходами).

HIIT – высокоинтенсивные интервальные тренировки. В них на отдых отводится в 2 раза меньше времени, чем на упражнение (30 секунд / 15 секунд). Всего же цикл состоит из 6-8 раундов (4 минуты / отдых 2 минуты).

Цель: в каждом цикле доходить до пульса в зоне жиросжигания и во время отдыха плавно опускаться до начального значения ( 120 ударов – 150 ударов), – пояснила Федорищева.