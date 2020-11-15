Пекуче тренування на все тіло у домашніх умовах: відео
Привести тіло у порядок і поліпшити фізичну форму можна за допомогою правильно підібраного тренування.
Цикл з жироспалювальних вправ показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Кожна з представлених вправ виконується протягом 30 секунд і по 4 підходи. Між ними дозволяється відпочинок протягом 15 секунд. Після 2-х вправ робіть перерву в 1,5 хвилини.
У подібних тренуваннях, важливо правильно розставити час роботи і час відпочинку, а також навантаження від вправ, – зазначила Федорищева.
- Вона пояснила, що якщо допускається тривалий відпочинок – навантаження слабеньке і пульс не підніметься на потрібний рівень для спалювання жирів.
- Якщо відпочинок занадто короткий – ваш організм працює на межах пульсу – це несе небезпеку для серцебиття.
- Занадто складні вправи – техніка може бути неякісною, а також є ризик отримати травму.
- Занадто легкі вправи – слабке навантаження для м'язів, і, відповідно, результат.
Тренування має відбуватись строго за схемою / Фото rtp-news
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У тренуваннях існують схеми за часом:
Класика – ТABATA (20 секунд на вправу / 10 секунд відпочинку / 2 хвилини між підходами).
HIIT – високоінтенсивні інтервальні тренування. У них на відпочинок відводиться удвічі менше часу, ніж на вправу (30 секунд / 15 секунд). Всього ж цикл складається з 6-8 раундів (4 хвилини / відпочинок 2 хвилини).
Мета: в кожному циклі доходити до пульсу у зоні жироспалювання і під час відпочинку плавно опускатися до початкового значення (120 ударів – 150 ударів), – пояснила Федорищева.
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