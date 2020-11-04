Многие после рабочего дня за компьютером имеют неприятные ощущения в шее. Поэтому упражнения, которые можно выполнять даже на рабочем месте, понадобятся всем.

О несложных и эффективных упражнениях для шеи рассказывает в своем Instagram специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень .

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Простые упражнения можно выполнять даже за рабочим столом / Фото milgamma.com.ua

Здоровая шея является залогом хорошего самочувствия, поэтому не ленитесь посвящать несколько минут в день тренировкам.

Упражнение, которое расслабляет шею

Нужно сесть или стать удобно и спокойно . Голову слегка наклонить , под подбородок поставить кулак. Второй рукой немного нажимать на затылок . Не нужно давить сильно, достаточно веса, который имеет ваша рука. Будьте в такой позиции около 20 секунд . Отпустите голову и отдохните 5 секунд. Повторите упражнение 5 раз .



Шею нужно регулярно разминать / Фото Unapersona

Упражнение для растяжения мышц

Это упражнение является более серьезным и его нужно выполнять осторожно.

Наклоните голову и положите на затылок замок из сцепленных рук . Очень осторожно усиливайте давление на голову. Вы должны чувствовать, как тянется задняя часть шеи и спина до лопаток. Можно немного поворачивать голову вправо и влево, чтобы смещать центр напряжения . Повторите упражнение 5 раз с пятисекундными перерывами.



Старайтесь выполнять упражнения ежедневно / Фото milgamma.com.ua

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