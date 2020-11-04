Здоровая шея за 5 минут в день: простые упражнения
Многие после рабочего дня за компьютером имеют неприятные ощущения в шее. Поэтому упражнения, которые можно выполнять даже на рабочем месте, понадобятся всем.
О несложных и эффективных упражнениях для шеи рассказывает в своем Instagram специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень.
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Простые упражнения можно выполнять даже за рабочим столом / Фото milgamma.com.ua
Здоровая шея является залогом хорошего самочувствия, поэтому не ленитесь посвящать несколько минут в день тренировкам.
Упражнение, которое расслабляет шею
- Нужно сесть или стать удобно и спокойно.
- Голову слегка наклонить, под подбородок поставить кулак.
- Второй рукой немного нажимать на затылок. Не нужно давить сильно, достаточно веса, который имеет ваша рука.
- Будьте в такой позиции около 20 секунд.
- Отпустите голову и отдохните 5 секунд.
- Повторите упражнение 5 раз.
Шею нужно регулярно разминать / Фото Unapersona
Упражнение для растяжения мышц
Это упражнение является более серьезным и его нужно выполнять осторожно.
- Наклоните голову и положите на затылок замок из сцепленных рук.
- Очень осторожно усиливайте давление на голову.
- Вы должны чувствовать, как тянется задняя часть шеи и спина до лопаток.
- Можно немного поворачивать голову вправо и влево, чтобы смещать центр напряжения.
- Повторите упражнение 5 раз с пятисекундными перерывами.
Старайтесь выполнять упражнения ежедневно / Фото milgamma.com.ua
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