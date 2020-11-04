Здорова шия за 5 хвилин на день: прості вправи
Чимало людей після робочого дня за комп'ютером мають неприємні відчуття в шиї. Тому вправи, які можна виконувати навіть на робочому місці, знадобляться усім.
Про нескладні й ефективні вправи для шиї розповідає у своєму Instagram спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень.
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Прості вправи можна виконувати навіть за робочим столом / Фото milgamma.com.ua
Здорова шия є запорукою хорошого самопочуття, тому не лінуйтеся присвячувати кілька хвилин на день тренуванням.
Вправа, що розслаблює шию
- Потрібно сісти або стати зручно й розслаблено.
- Голову злегка нахилити, під підборіддя поставити кулак.
- Другою рукою трохи натискати на потилицю. Не потрібно тиснути сильно, достатньо ваги, що має ваша рука.
- Будьте у такій позиції близько 20 секунд.
- Відпустіть голову й відпочиньте 5 секунд.
- Повторіть вправу 5 разів.
Шию потрібно регулярно розминати / Фото Unapersona
Вправа для розтягнення м'язів
Ця вправа є більш серйозною і її потрібно виконувати обережно.
- Нахиліть голову та покладіть на потилицю замок зі зчеплених рук.
- Дуже обережно посилюйте тиск на голову.
- Ви повинні відчувати, як тягнеться задня частина шиї та спина до лопаток.
- Можна трохи повертати голову вправо та вліво, щоб зміщувати центр напруження.
- Повторіть вправу 5 разів з п'ятисекундними перервами.
Старайтеся виконувати вправи щодня / Фото milgamma.com.ua
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