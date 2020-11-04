Чимало людей після робочого дня за комп'ютером мають неприємні відчуття в шиї. Тому вправи, які можна виконувати навіть на робочому місці, знадобляться усім.

Про нескладні й ефективні вправи для шиї розповідає у своєму Instagram спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень.

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Прості вправи можна виконувати навіть за робочим столом / Фото milgamma.com.ua

Здорова шия є запорукою хорошого самопочуття, тому не лінуйтеся присвячувати кілька хвилин на день тренуванням.

Вправа, що розслаблює шию

Потрібно сісти або стати зручно й розслаблено. Голову злегка нахилити, під підборіддя поставити кулак. Другою рукою трохи натискати на потилицю. Не потрібно тиснути сильно, достатньо ваги, що має ваша рука. Будьте у такій позиції близько 20 секунд. Відпустіть голову й відпочиньте 5 секунд. Повторіть вправу 5 разів.



Шию потрібно регулярно розминати / Фото Unapersona

Вправа для розтягнення м'язів

Ця вправа є більш серйозною і її потрібно виконувати обережно.

Нахиліть голову та покладіть на потилицю замок зі зчеплених рук. Дуже обережно посилюйте тиск на голову. Ви повинні відчувати, як тягнеться задня частина шиї та спина до лопаток. Можна трохи повертати голову вправо та вліво, щоб зміщувати центр напруження. Повторіть вправу 5 разів з п'ятисекундними перервами.



Старайтеся виконувати вправи щодня / Фото milgamma.com.ua

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Пам'ятайте, що при виконанні вправ ви не повинні відчувати дискомфорт. Уважно стежте за своїм самопочуттям і завжди припиняйте вправу, якщо відчуваєте біль або інші неприємні симптоми.