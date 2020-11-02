Часто бажання сісти на шпагат є своєрідним викликом самому собі. Досвідчені спортсмени й початківці день за днем тренуються, щоб досягнути ідеального шпагату.

Шпагат – це не тільки красиво, а ще й корисно, повідомляє Active 24.

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Існують різні види шпагату / Фото Aif

Тіло від тренувань стає гнучким, процеси кровообігу в нижніх кінцівках і тазі налагоджуються.

Вміння сідати на шпагат є ознакою спортивного тіла, хорошого здоров'я і ретельного підходу до занять спортом.

Поради для тих, хто хоче сісти на шпагат



Шпагат корисний для жінок і чоловіків / Фото zen.yandex

Перед початком тренування треба добре розігрітися. Приділіть розминці не менше 20 хвилин. Крутіть кінцівками, розминаючи суглоби, виконуйте нахили в різні боки. Для розминки добре підходить біг на місці.

Не розраховуйте на те, що сісти на шпагат вийде швидко. Краще не вірити обіцянкам з інтернету, що ви виконаєте вправу за тиждень чи два. Таке можливо, тільки якщо ви дитина й маєте гнучке від природи тіло.

Дорослим людям не потрібно поспішати – краще ретельно пропрацювати усі м’язи, щоб згодом не мати травм та ускладнень.



Про вміння сісти на шпагат мріють багато спортсменів / Фото iwill.cool

Регулярні заняття. Фахівці радять приділяти тренуванням не менше, ніж пів години чотири рази на тиждень. Якщо тренування будуть рідше, про шпагат можна забути.

Слідкуйте за самопочуттям: якщо під час тренування відчули різкий біль, негайно припиніть вправу. Не потрібно займатися через силу – робіть всі справи на розтяжку дуже повільно та врівноважено.

Після розтяжки добре приймати гарячу ванну. Так ви знизите біль від крепатури, що може бути на наступний день. Добре також зробити масаж ніг та стегон жорсткою щіткою.



Потрібно займатися регулярно / Фото Elle.ua

Вправи, що допоможуть розтягнутися

Сидячи на підлозі, широко розставте ноги. Нахиляйтеся до правої ноги, в центр і до лівої ноги. Намагайтеся "скластися навпіл". Висуньте ноги вперед, добре розтягніть їх. Нахиляйтеся до рівних ніг, не відриваючи коліна від підлоги. Старайтеся покласти на ноги живіт. Стоячи, розставте ноги широко. Потягніться до лівої ноги, потім в центр і до правої. Намагайтеся не згинати коліна й тримати спину рівно. Станьте однією ногою на коліно, другу – витягніть уперед. Тягніться до витягнутої ноги. Продовжуйте вправу близько хвилини, далі – поміняйте ноги місцями. Сядьте на підлогу в позу поперечного шпагату. Потроху розсувайте ноги, намагайтеся максимально наблизитися до шпагату. Потрібно обов'язково страхувати себе руками.



Щоб сісти на шпагат, треба багато тренуватися / Фото Bestretch

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Намагайтеся сісти на шпагат після кожного тренування. Однак робіть це дуже обережно та без зайвих зусиль і не сподівайтеся на швидкий результат.