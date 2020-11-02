Як сісти на шпагат: покрокова інструкція для новачків
Часто бажання сісти на шпагат є своєрідним викликом самому собі. Досвідчені спортсмени й початківці день за днем тренуються, щоб досягнути ідеального шпагату.
Шпагат – це не тільки красиво, а ще й корисно, повідомляє Active 24.
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Існують різні види шпагату / Фото Aif
Тіло від тренувань стає гнучким, процеси кровообігу в нижніх кінцівках і тазі налагоджуються.
Вміння сідати на шпагат є ознакою спортивного тіла, хорошого здоров'я і ретельного підходу до занять спортом.
Поради для тих, хто хоче сісти на шпагат
Шпагат корисний для жінок і чоловіків / Фото zen.yandex
Перед початком тренування треба добре розігрітися. Приділіть розминці не менше 20 хвилин. Крутіть кінцівками, розминаючи суглоби, виконуйте нахили в різні боки. Для розминки добре підходить біг на місці.
Не розраховуйте на те, що сісти на шпагат вийде швидко. Краще не вірити обіцянкам з інтернету, що ви виконаєте вправу за тиждень чи два. Таке можливо, тільки якщо ви дитина й маєте гнучке від природи тіло.
Дорослим людям не потрібно поспішати – краще ретельно пропрацювати усі м’язи, щоб згодом не мати травм та ускладнень.
Про вміння сісти на шпагат мріють багато спортсменів / Фото iwill.cool
Регулярні заняття. Фахівці радять приділяти тренуванням не менше, ніж пів години чотири рази на тиждень. Якщо тренування будуть рідше, про шпагат можна забути.
Слідкуйте за самопочуттям: якщо під час тренування відчули різкий біль, негайно припиніть вправу. Не потрібно займатися через силу – робіть всі справи на розтяжку дуже повільно та врівноважено.
Потрібно займатися регулярно / Фото Elle.ua
Вправи, що допоможуть розтягнутися
- Сидячи на підлозі, широко розставте ноги. Нахиляйтеся до правої ноги, в центр і до лівої ноги. Намагайтеся "скластися навпіл".
- Висуньте ноги вперед, добре розтягніть їх. Нахиляйтеся до рівних ніг, не відриваючи коліна від підлоги. Старайтеся покласти на ноги живіт.
- Стоячи, розставте ноги широко. Потягніться до лівої ноги, потім в центр і до правої. Намагайтеся не згинати коліна й тримати спину рівно.
- Станьте однією ногою на коліно, другу – витягніть уперед. Тягніться до витягнутої ноги. Продовжуйте вправу близько хвилини, далі – поміняйте ноги місцями.
- Сядьте на підлогу в позу поперечного шпагату. Потроху розсувайте ноги, намагайтеся максимально наблизитися до шпагату. Потрібно обов'язково страхувати себе руками.
Щоб сісти на шпагат, треба багато тренуватися / Фото Bestretch
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