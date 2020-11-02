Часто желание сесть на шпагат является своеобразным вызовом самому себе. Опытные спортсмены и новички день за днем ​​тренируются, чтобы достичь идеального шпагата.

Шпагат – это не только красиво, но и полезно, сообщает Active 24 .

По теме: Растяжка с нуля: советы, как правильно заниматься стретчингом



Существуют различные виды шпагата / Фото Aif

Тело от таких тренировок становится гибким, процессы кровообращения в нижних конечностях и тазу налаживаются .

Умение садиться на шпагат является признаком спортивного тела , хорошего здоровья и тщательного подхода к занятиям спортом.

Советы для тех, кто хочет сесть на шпагат



Шпагат полезен для женщин и мужчин / Фото zen.yandex

Перед началом тренировки нужно хорошо разогреться. Уделите разминке не менее 20 минут . Крутите конечностями, разминая суставы, выполняйте наклоны в разные стороны. Для разминки хорошо подходит бег на месте .

Не рассчитывайте на то , что сесть на шпагат получится быстро. Лучше не верить обещаниям из интернета, что вы выполните упражнение через неделю или две. Такое возможно, только если вы ребенок и имеете гибкое от природы тело .

Взрослым людям не нужно спешить – лучше тщательно проработать все мышцы, чтобы впоследствии не иметь травм и осложнений.



Об умении сесть на шпагат мечтают многие спортсмены / Фото iwill.cool

Регулярные занятия . Специалисты советуют уделять тренировкам не менее получаса четыре раза в неделю . Если тренировки будут реже, о шпагате можно забыть.

Следите за самочувствием : если во время тренировки почувствовали резкую боль, немедленно прекратите упражнение . Не нужно заниматься через силу – делайте все упражнения на растяжку очень медленно и уравновешенно.

После растяжки хорошо принимать горячую ванну. Так вы снизите боль от крепатуры , которая может быть на следующий день. Хорошо также сделать массаж ног и бедер жесткой щеткой.



Нужно заниматься регулярно / Фото Elle.ua

Упражнения, которые помогут растянуться

Сидя на полу , широко расставьте ноги. Наклоняйтесь к правой ноге, в центр и к левой ноге. Старайтесь "сложиться пополам". Выдвиньте ноги вперед , хорошо растяните их. Наклоняйтесь к ровным ногам, не отрывая колени от пола. Старайтесь положить на ноги живот. Стоя, расставьте ноги широко . Потянитесь к левой ноге, затем в центр и к правой. Старайтесь не сгибать колени и держать спину ровно. Станьте одной ногой на колено , вторую – вытяните вперед. Тянитесь к вытянутой ноге. Продолжайте упражнение около минуты, далее – поменяйте ноги местами. Садитесь на пол в позу поперечного шпагата . Понемногу расширяйте ноги, старайтесь максимально приблизиться к шпагату. Нужно обязательно страховать себя руками.



Чтобы сесть на шпагат, нужно много тренироваться / Фото Bestretch

Интересно: Крепатура: что это такое и как облегчить боль