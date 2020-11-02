Как сесть на шпагат: пошаговая инструкция для новичков
Часто желание сесть на шпагат является своеобразным вызовом самому себе. Опытные спортсмены и новички день за днем тренируются, чтобы достичь идеального шпагата.
Шпагат – это не только красиво, но и полезно, сообщает Active 24.
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Существуют различные виды шпагата / Фото Aif
Тело от таких тренировок становится гибким, процессы кровообращения в нижних конечностях и тазу налаживаются.
Умение садиться на шпагат является признаком спортивного тела, хорошего здоровья и тщательного подхода к занятиям спортом.
Советы для тех, кто хочет сесть на шпагат
Шпагат полезен для женщин и мужчин / Фото zen.yandex
Перед началом тренировки нужно хорошо разогреться. Уделите разминке не менее 20 минут. Крутите конечностями, разминая суставы, выполняйте наклоны в разные стороны. Для разминки хорошо подходит бег на месте.
Не рассчитывайте на то, что сесть на шпагат получится быстро. Лучше не верить обещаниям из интернета, что вы выполните упражнение через неделю или две. Такое возможно, только если вы ребенок и имеете гибкое от природы тело.
Взрослым людям не нужно спешить – лучше тщательно проработать все мышцы, чтобы впоследствии не иметь травм и осложнений.
Об умении сесть на шпагат мечтают многие спортсмены / Фото iwill.cool
Регулярные занятия. Специалисты советуют уделять тренировкам не менее получаса четыре раза в неделю. Если тренировки будут реже, о шпагате можно забыть.
Следите за самочувствием: если во время тренировки почувствовали резкую боль, немедленно прекратите упражнение. Не нужно заниматься через силу – делайте все упражнения на растяжку очень медленно и уравновешенно.
Нужно заниматься регулярно / Фото Elle.ua
Упражнения, которые помогут растянуться
- Сидя на полу, широко расставьте ноги. Наклоняйтесь к правой ноге, в центр и к левой ноге. Старайтесь "сложиться пополам".
- Выдвиньте ноги вперед, хорошо растяните их. Наклоняйтесь к ровным ногам, не отрывая колени от пола. Старайтесь положить на ноги живот.
- Стоя, расставьте ноги широко. Потянитесь к левой ноге, затем в центр и к правой. Старайтесь не сгибать колени и держать спину ровно.
- Станьте одной ногой на колено, вторую – вытяните вперед. Тянитесь к вытянутой ноге. Продолжайте упражнение около минуты, далее – поменяйте ноги местами.
- Садитесь на пол в позу поперечного шпагата. Понемногу расширяйте ноги, старайтесь максимально приблизиться к шпагату. Нужно обязательно страховать себя руками.
Чтобы сесть на шпагат, нужно много тренироваться / Фото Bestretch
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