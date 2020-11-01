Растяжка с нуля: советы, как правильно заниматься стретчингом
Растяжка нужна, без сомнения, всем. Занятия стретчингом помогают избавиться от лишнего веса, ускорить обмен веществ, дать мышцам "умную" нагрузку и даже избавиться от целлюлита.
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Растяжка может стать альтернативой другим видам тренировок / Фото Fitmol
Растягиваться обязательно нужно перед занятиями любым видом спорта. Однако сегодня растяжку выделили в отдельную тренировку.
Если вы только начинаете растягиваться, нужно быть очень осторожным. Не делайте никаких упражнений с трудом и через боль.
Новичкам нужно начинать занятия стретчингом очень осторожно / Фото sportsvit.com.ua
Для новичков лучше статическая растяжка – для этого нужно занять определенную позу и находиться в ней от нескольких секунд до нескольких минут. В момент максимального напряжения старайтесь не задерживать дыхание, а, наоборот, делать глубокий вдох.
Перед занятием обязательно разогрейте мышцы. Для этого можете походить на месте, покрутить руками и ногами, чтобы разогреть различные суставы, сделать вращения головой и легкие наклоны в разные стороны.
Нужно все время прислушиваться к своему организму – как только он сигнализирует, что что-то не так – немедленно прекращайте упражнение. Конечно, лучше всего начинать занятия стретчингом под наблюдением профессионального тренера.
Не забывайте хорошо разогревать мышцы перед любыми упражнениями / Фото Fcmaxima
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Такой спорт является достаточно спокойным и статичным, он приводит в форму не только тело, но и успокаивает нервы.
Однако стретчинг противопоказан тем, кто имеет проблемы с суставами, позвоночником, а также страдает артритом, тромбозом или грыжами.
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