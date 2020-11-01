Растяжка нужна, без сомнения, всем. Занятия стретчингом помогают избавиться от лишнего веса, ускорить обмен веществ, дать мышцам "умную" нагрузку и даже избавиться от целлюлита.

С чего начать путь к гибкому телу , рассказывает Active 24 .

Советы: Как начать заниматься спортом и не забросить тренировки



Растяжка может стать альтернативой другим видам тренировок / Фото Fitmol

Растягиваться обязательно нужно перед занятиями любым видом спорта. Однако сегодня растяжку выделили в отдельную тренировку .

Если вы только начинаете растягиваться, нужно быть очень осторожным . Не делайте никаких упражнений с трудом и через боль.



Новичкам нужно начинать занятия стретчингом очень осторожно / Фото sportsvit.com.ua

Для новичков лучше статическая растяжка – для этого нужно занять определенную позу и находиться в ней от нескольких секунд до нескольких минут. В момент максимального напряжения старайтесь не задерживать дыхание , а, наоборот, делать глубокий вдох.

Перед занятием обязательно разогрейте мышцы . Для этого можете походить на месте, покрутить руками и ногами, чтобы разогреть различные суставы, сделать вращения головой и легкие наклоны в разные стороны.

Нужно все время прислушиваться к своему организму – как только он сигнализирует, что что-то не так – немедленно прекращайте упражнение . Конечно, лучше всего начинать занятия стретчингом под наблюдением профессионального тренера .



Не забывайте хорошо разогревать мышцы перед любыми упражнениями / Фото Fcmaxima

Важно: Зачем нужен тренажерный зал

Такой спорт является достаточно спокойным и статичным, он приводит в форму не только тело , но и успокаивает нервы.