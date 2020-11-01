Розтяжка з нуля: поради, як правильно займатися стретчингом
Розтяжка потрібна, без сумніву, усім. Заняття стретчингом допомагають позбавитися від зайвої ваги, прискорити обмін речовин, дати м'язам "розумне" навантаження і навіть позбавитися целюліту.
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Розтяжка може стати альтернативою іншим видам тренувань / Фото Fitmol
Розтягуватися обов'язково потрібно перед заняттями будь-яким видом спорту. Однак сьогодні розтяжку виокремили в окреме тренування.
Якщо ви тільки починаєте розтягуватися, потрібно бути дуже обережним. Не робіть жодних вправ через силу і біль.
Новачкам потрібно починати заняття стретчингом дуже обережно / Фото sportsvit.com.ua
Для новачків краще статична розтяжка – для цього потрібно зайняти певну позу та перебувати в ній від кількох секунд до кількох хвилин. У момент максимальної напруги старайтеся не затримувати подих, а навпаки, робити глибокий вдих.
Перед заняттям обов'язково розігрійте м'язи. Для цього можете походити на місці, покрутити руками й ногами, щоб розігріти різні суглоби, зробити оберти головою і легкі нахили в різні сторони.
Потрібно увесь час прислухатися до свого організму – щойно він сигналізує, що щось не так – негайно припиняйте вправу. Звісно, найкраще починати заняття стретчингом під наглядом професійного тренера.
Не забувайте добре розігрівати м'язи перед будь-якими вправами / Фото Fcmaxima
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Такий спорт є досить спокійним і статичним, він приводить у форму не тільки тіло, а й заспокоює нерви.
Однак стретчинг протипоказаний тим, хто має проблеми з суглобами, хребтом, а також страждає на артрит, тромбоз чи грижі.
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