Розтяжка потрібна, без сумніву, усім. Заняття стретчингом допомагають позбавитися від зайвої ваги, прискорити обмін речовин, дати м'язам "розумне" навантаження і навіть позбавитися целюліту.

З чого почати шлях до гнучкого тіла, розповідає Active 24.

Поради: Як почати займатися спортом і не закинути тренування



Розтяжка може стати альтернативою іншим видам тренувань / Фото Fitmol

Розтягуватися обов'язково потрібно перед заняттями будь-яким видом спорту. Однак сьогодні розтяжку виокремили в окреме тренування.

Якщо ви тільки починаєте розтягуватися, потрібно бути дуже обережним. Не робіть жодних вправ через силу і біль.



Новачкам потрібно починати заняття стретчингом дуже обережно / Фото sportsvit.com.ua

Для новачків краще статична розтяжка – для цього потрібно зайняти певну позу та перебувати в ній від кількох секунд до кількох хвилин. У момент максимальної напруги старайтеся не затримувати подих, а навпаки, робити глибокий вдих.

Перед заняттям обов'язково розігрійте м'язи. Для цього можете походити на місці, покрутити руками й ногами, щоб розігріти різні суглоби, зробити оберти головою і легкі нахили в різні сторони.

Потрібно увесь час прислухатися до свого організму – щойно він сигналізує, що щось не так – негайно припиняйте вправу. Звісно, найкраще починати заняття стретчингом під наглядом професійного тренера.



Не забувайте добре розігрівати м'язи перед будь-якими вправами / Фото Fcmaxima

Важливо: Навіщо потрібен тренажерний зал

Такий спорт є досить спокійним і статичним, він приводить у форму не тільки тіло, а й заспокоює нерви.

Однак стретчинг протипоказаний тим, хто має проблеми з суглобами, хребтом, а також страждає на артрит, тромбоз чи грижі.