Так, простым и чрезвычайно полезным рецептом приготовления рыбы поделилась нутрициолог Надя Андреева. Кроме этого, по словам специалиста, это блюдо поддерживает функцию щитовидной железы.

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Как приготовить палтуса с сельдереем: пошаговый рецепт

Ингредиенты

1 филе палтуса (170 – 220 граммов);

Щепотка морской соли;

Щепотка молотого черного перца;

1 столовая ложка масла авокадо (или кокосового масла).

Ингредиенты для салата

2 – 3 консервированных сладких перца (по желанию);

Внутренняя часть 1 сельдерея, нарезанный тонко по диагонали;

Нарезанная петрушка.

Ингредиенты для заправки

1/4 чашки оливкового масла холодного отжима;

1/4 столовой ложки лимонного сока;

1 чайная ложка соцветий лаванды, измельченных в ступке (по желанию);

Морская соль по вкусу.

Способ приготовления

Посыпьте филе палтуса солью и перцем. Поставьте на средний огонь сковороду и налейте в нее масло авокадо. Как только масло нагреется, выложите филе срезом вниз. Подрумяньте рыбу до золотистой корочки (2 – 3 минуты), затем переверните ее и поставьте сковороду в предварительно разогретую духовку до 180°C. Запекайте рыбу еще 5 – 8 минут в зависимости от толщины филе. Тем временем смешайте в большой миске ингредиенты для салата, а в другой – ингредиенты для соуса: оливковое масло, лимонный сок и измельченные цветки лаванды. Заправьте салат. Достаньте рыбу из духовки и подавайте вместе с салатом.

Приятного аппетита!