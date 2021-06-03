Так, простим і надзвичайно корисним рецептом приготування риби поділилася нутриціологиня Надя Андрєєва. Крім цього, за словами фахівця, ця страва підтримує функцію щитовидної залози.

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Як запекти палтуса з селерою: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • 1 філе палтуса (170 – 220 грамів);
  • Щіпка морської солі;
  • Щіпка молотого чорного перцю;
  • 1 столова ложка олії авокадо (або кокосової олії).

Інгредієнти для салату

  • 2– 3 консервовані солодкі перці (за бажанням);
  • Внутрішня частина 1 селери, нарізана тонко по діагоналі;
  • Нарізана петрушка.

Інгредієнти для заправки

  • 1/4 чашки оливкової олії холодного віджиму;
  • 1/4 столової ложки лимонного соку;
  • 1 чайна ложка суцвіть лаванди, подрібнених в ступці (за бажанням);
  • Морська сіль на смак.

Спосіб приготування

  1. Посипте філе палтуса сіллю і перцем.
  2. Поставте на середній вогонь сковороду і налийте у неї олію авокадо. Як тільки олія нагріється, викладіть філе зрізом вниз.
  3. Підрум'яньте рибу до золотистої скоринки (2 – 3 хвилини), потім переверніть її і поставте сковороду в попередньо розігріту духовку до 180°C.
  4. Запікайте рибу ще 5 – 8 хвилин у залежності від товщини філе.
  5. Тим часом змішайте у великій мисці інгредієнти для салату, а в іншій – інгредієнти для соусу: оливкова олія, лимонний сік і подрібнені квітки лаванди. Заправте салат.
  6. Дістаньте рибу з духовки і подавайте разом з салатом.

Смачного!

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