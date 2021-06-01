Дієтолог Андрій Невський поділився простим рецептом смачного й низькокалорійного салату з яйцями. А ще, за словами фахівці, він відмінно підходить для сніданку.
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Рецепт яєчного салату з кропом
Інгредієнти
- французька гірчиця – 15 грамів;
- майонез – 20 грамів;
- варені яйця – 2 штуки;
- солоний огірок – 1 штука;
- кріп;
- сіль, перець на смак.
Спосіб приготування
- Змішайте майонез, гірчицю і дрібно порізаний кріп. Посоліть, поперчіть.
- Поріжте грубими шматками яйця.
- Поріжте солоні огірки.
- Перемішайте все.
Смачного!
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