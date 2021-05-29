Як радить нутриціологиня Надя Андрєєва, готуйте заздалегідь перекуси для тривалих прогулянок і пікніків. Це дуже важливий момент, про який варто подбати. Інакше зголоднівши в парку або на вулиці, ви, швидше за все, купите щось готове в магазині. А це – не завжди здорова їжа.

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Чим можна перекусити під час прогулянки

Гречане молоко, збите з чорницею, горіхи і бутерброд.

Перепелині яйця, огірки, чіпси з водоростей і мигдальне молоко.

Яблука, морква і горіховий урбеч.

Домашній хліб, салат і нарине з козячого молока.

Шоколадна паста і хліб.

Ягоди і горіхи.

Козячий сир і овочі.

Хумус з овочами.

Мафіни з овочами з нутового борошна.

Сочевичні коржі з козячим сиром або хумусом.

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