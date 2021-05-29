Как советует нутрициолог Надя Андреева, готовьте заранее перекусы для длительных прогулок и пикников. Это очень важный момент, о котором стоит позаботиться. Иначе проголодавшись в парке или на улице, вы, скорее всего, купите что-то готовое в магазине. А это – не всегда здоровая пища.

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Чем можно перекусить во время прогулки

Гречневое молоко, взбитое с черникой, орехи и бутерброд.

Перепелиные яйца, огурцы, чипсы из водорослей и миндальное молоко.

Яблоки, морковь и ореховый урбеч.

Домашний хлеб, салат и нарине из козьего молока.

Шоколадная паста и хлеб.

Ягоды и орехи.

Козий сыр и овощи.

Хумус с овощами.

Маффины с овощами с нутовой муки.

Чечевичные лепешки с козьим сыром или хумусом.