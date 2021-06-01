Диетолог Андрей Невский поделился простым рецептом вкусного и низкокалорийного салата с яйцами. А еще, по словам специалиста, он отлично подходит для завтрака.

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Рецепт яичного салата с укропом

Ингредиенты

французская горчица – 15 граммов;

майонез – 20 граммов;

вареные яйца – 2 штуки;

соленый огурец – 1 штука;

укроп;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Смешайте майонез, горчицу и мелко порезанный укроп. Посолите, поперчите. Порежьте грубыми кусками яйца. Порежьте крупно соленые огурцы. Перемешайте все.

Приятного аппетита!