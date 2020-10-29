Спорт на улице всегда пользовался популярностью среди молодых людей. Однако карантинные меры, вызванные коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире, внесли коррективы в работу тренажерных залов и спортивных секций, что сделало тренировки на свежем воздухе еще более востребованными.

Как начать заниматься спортом на улице, и что важно учесть, рассказывает Active 24.

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Преимущества спорта на улице

С наступлением осени, тренировки стали более легкими и комфортными – жары и духоты нет, а свежий воздух только прибавляет сил.

– жары и духоты нет, а свежий воздух только прибавляет сил. Во время занятий спортом в организме выделяются "гормоны счастья и удовольствия" – серотонин и дофамин. Они помогают чувствовать себя бодрыми и энергичными.

– серотонин и дофамин. Они помогают чувствовать себя бодрыми и энергичными. В отличие от душных залов и квартир, на улице много места и свободного пространства. Это позволяет не ограничивать движения.

Спорт на улице имеет ряд преимуществ / Фото marathonec

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Особенности и нюансы спорта на свежем воздуха

В холодное время года мышцы человека становятся менее пластичными. В связи с этим, уделяйте особое внимание растяжке перед каждой тренировкой. Это позволит избежать различных микротравм, надрыва мышц и связок, и сделает спорт комфортным. Если спорт на улице – новинка для вас, начинайте заниматься постепенно, ведь организм к тому пока не готов. Лучше, если первые тренировки пройдут в относительно теплую погоду. Правильное дыхание. Пожалуй, это одно из важнейших правил любой тренировки. Делайте глубокий вдох через нос – так воздух успеет прогреться на пути к легким. А вот выдыхать нужно обязательно через рот, чтобы не было сухости в горле. Вода. Соблюдайте водный баланс, ведь организм во время физической нагрузки теряет влагу. Употребляйте воду комнатной температуры между подходами. После тренировки обязательно примите теплый душ. Он поможет не только согреться, но и расслабит мышцы после упражнений.

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Не забывайте пить воду во время физической активности / Фото sportsvit

Одежда и обувь

Для тренировок осенью понадобится обувь на толстой подошве, чтобы ноги не замерзли. Кроссовки должны быть водонепроницаемыми и иметь хороший протектор.

Что касается одежды, она должна быть многослойной. Для нулевого слоя подойдет термобелье, далее может быть лонгслив или футболка и тренировочные брюки. Откажитесь от хлопковой одежды – она быстро намокнет от пота. Учитывайте, что укороченные носки не подойдут для упражнений на улице, так как могут привести к простуде. Выбирайте удлиненные модели. Главное правило спортивной формы – комфорт и удобство.