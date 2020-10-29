Спорт на вулиці завжди користувався популярністю серед молодих людей. Однак карантинні заходи, викликані коронавірусною інфекцією COVID-19 у світі, внесли корективи в роботу тренажерних залів і спортивних секцій, що зробило тренування на свіжому повітрі ще більш затребуваними.

Як почати займатися спортом на вулиці, і що важливо врахувати, розповідає Active 24.

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Переваги спорту на вулиці

З настанням осені, тренування стали більш легкими і комфортними – спеки і духоти немає, а свіже повітря тільки додає сил.

– спеки і духоти немає, а свіже повітря тільки додає сил. Під час занять спортом в організмі виділяються "гормони щастя і задоволення" – серотонін і дофамін. Вони допомагають відчувати себе бадьорими і енергійними.

– серотонін і дофамін. Вони допомагають відчувати себе бадьорими і енергійними. На відміну від задушливих залів та квартир, на вулиці багато місця і вільного простору. Це дозволяє не обмежувати руху.

Спорт на вулиці має кілька переваг​ / Фото marathonec

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Особливості та нюанси спорту на свіжому повітря

У холодну пору року м'язи людини стають менш пластичними. У зв'язку з цим, приділяйте особливу увагу розтяжці перед кожним тренуванням. Це дозволить уникнути різних мікротравм, надриву м'язів і зв'язок, і зробить спорт комфортним. Якщо спорт на вулиці – новинка для вас, починайте займатися поступово, адже організм до того поки не готовий. Краще, якщо перші тренування пройдуть у відносно теплу погоду. Правильне дихання. Мабуть, це одне з найважливіших правил будь-якого тренування. Робіть глибокий вдих через ніс – так повітря встигне прогрітися на шляху до легенів. А ось видихати потрібно обов'язково через рот, щоб не було сухості в горлі. Вода. Дотримуйтесь водного балансу, адже організм під час фізичного навантаження втрачає вологу. Вживайте воду кімнатної температури між підходами. Після тренування обов'язково прийміть теплий душ. Він допоможе не тільки зігрітися, але і розслабить м'язи після вправ.

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Не забувайте пити воду під час фізичної активності / Фото sportsvit

Одяг та взуття

Для тренувань восени знадобиться взуття на товстій підошві, щоб ноги не замерзли. Кросівки повинні бути водонепроникними і мати хороший протектор.

Що стосується одягу, він має бути багатошаровим. Для нульового шару підійде термобілизна, далі може бути лонгслів або футболка і тренувальні штани. Відмовтеся від бавовняного одягу – він швидко намокне від поту. Враховуйте, що укорочені шкарпетки не підійдуть для вправ на вулиці, так як можуть привести до застуди. Вибирайте подовжені моделі. Головне правило спортивної форми – комфорт і зручність.