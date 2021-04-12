У многих женщин после беременности и родов появляется диастаз – расхождение прямых мышц живота. Поэтому необходимо подбирать безопасные упражнения.

Правильный комплекс позволит снова обрести плоский живот. Какие упражнения можно делать – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Если вы никак не можете убрать живот после родов, то проверьте, возможно, у вас есть диастаз – расхождение прямых мышц живота. В этом случае нельзя выполнять классические упражнения на пресс, нужен специальный комплекс. Чтобы вернуть плоский живот, нужно укрепить поперечные мышцы, которые помогут прямым мышцам соединится. Ловите мою любимую подборку упражнений, которые помогут,

– отметила Медушкина.

Какие упражнения безопасны при диастазе

Скручивания к прямым ногам, поднятым вверх. Выполняем 3 подхода по 5 раз.

Классическая планка на локтях. Делаем 2 подхода по 20 секунд. Боковая планка. Выполняем 2 подхода по 10 секунд.

Обратите внимание: во время выполнения планки важно включить весь комплекс глубоких мышц.

То есть вы не после того, как встали в планку, пытаетесь мышцами пресса стабилизировать мышцы спины и таза, а входите в упражнение уже с включенными мышцами кора. Таз не должен проваливаться,

– пояснила фитнес-эксперт.

Во время выполнения планки важно следить за техникой / Фото 1gai

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Помните, планку с диастазом выполнять можно, но только с соблюдением правильной техники! При диастазе важно избежать усугубления растяжения мышц. Поэтому таз ни в коем случае не должен проваливать вниз,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.

Поднятие верхней части тела на 20 градусов с согнутыми ногами. Это упражнение можно выполнять со стопами на полу. Делаем в 3 подхода по 15 повторений. "Султанчик". Ложимся на спину, сгибаем ноги и скрещиваем лодыжки, тянем колени к груди. Таз при этом не опускаем. Делаем 3 подхода по 10-12 раз.

По словам Медушкиной, выполняя комплекс хотя бы 2-3 раза в неделю, результат будет виден уже через месяц.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: