Каждая девушка и женщина хочет выглядеть идеально. Иногда для этого нужно приложить усилия.

Сбалансированное питание и физические нагрузки – основные моменты на пути к красивому телу. Какие упражнения помогут подтянуть фигуру – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Если у вас есть желание и возможность заниматься спортом – сохраняйте базовый комплекс из 8 упражнений: они не требуют много времени и специального инвентаря. Эти упражнения укрепят мышцы, сделают фигуру подтянутой и поднимут настроение,

– отметила Кален.

Какие упражнения помогут быть в форме

Приседания. Это упражнение рекомендуется делать с отягощениями – гантелями или штангой. Также необходимо следить за техникой – бедра должны находиться параллельно полу, а приседания нужно делать медленно. Отжимания от пола проработают трицепс, бицепс и спинные мышцы. Планка. Новичкам стоит начать с 60 секунд, постепенно увеличивая время до двух-трех минут. По словам эксперта, следует вводить боковые планки и планку на прямых ногах. Махи назад – эффективный метод для проработки ягодиц.

Красивое тело зависит от правильных упражнений / Фото Pixabay

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Скручивания. По словам Кален, нужно лечь на спину, упереться ступнями в пол и завести обе руки за голову. После этого нужно сделать глубокий выдох и приподнять туловище в сторону к левому колену. В таком положении следует задержаться на несколько секунд, затем вдохнуть и опустить корпус назад. Велосипед. Лягте на пол, приподнимите ноги и крутите воображаемые педали. Чередуйте движения вперед и назад. Лодочка. Лежа на животе, поднимите руки и ноги вверх, задерживаясь в этом положении на несколько секунд. Ступенька. Если у вас нет степ-платформы, можно взять невысокую табуретку. По очереди поднимайтесь и спускайтесь на ступеньку сначала с одной ноги, затем с другой.

Даже 1 упражнение с утра пойдет вам на пользу и лучше, чем вообще ничего не делать. Главное – начать,

– резюмировала Елена Кален.