Как избавиться от болей в спине: простые упражнения для дома
Работа за компьютером и малоподвижный образ жизни являются основными причинами болей в спине. Для того чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, необходимо укреплять мышцы.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
В этом помогут правильно подобранные упражнения для осанки. Два эффективных показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Почему у вас проблемы со спиной? И можно ли от них избавиться? Наверняка вам знакомы эти ощущения после рабочего дня: боли в спине и шее, "прострелы" в пояснице, чувство скованности в спине и в теле, тяжело наклониться, нагнуться, повернуться,
– отметила Медушкина.
Она уточнила, что проблемы со спиной возникают не только из-за малоподвижного образа жизни, но и из-за неправильной позы, в которой вы сидите. Поэтому следует обратить внимание на положение спины во время работы за компьютером.
Мышцы спины нужно укреплять с помощью правильных упражнений / Фото Pixabay
Интересно Сколько должна длиться тренировка для получения максимального эффекта
Это происходит потому, что мышцы спины слабые. Они атрофированы малоподвижным образом жизни и не могут поддерживать ваш позвоночник в физиологически правильном положении,
– добавила Екатерина Медушкина.
Для того чтобы подобное не происходило, мышцы необходимо укреплять. В этом помогут правильно подобранные упражнения с дозированной нагрузкой.
Какие упражнения нужно выполнять для здоровья спины – смотрите на видео:
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