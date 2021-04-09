Работа за компьютером и малоподвижный образ жизни являются основными причинами болей в спине. Для того чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, необходимо укреплять мышцы.

В этом помогут правильно подобранные упражнения для осанки. Два эффективных показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Почему у вас проблемы со спиной? И можно ли от них избавиться? Наверняка вам знакомы эти ощущения после рабочего дня: боли в спине и шее, "прострелы" в пояснице, чувство скованности в спине и в теле, тяжело наклониться, нагнуться, повернуться,

– отметила Медушкина.

Она уточнила, что проблемы со спиной возникают не только из-за малоподвижного образа жизни, но и из-за неправильной позы, в которой вы сидите. Поэтому следует обратить внимание на положение спины во время работы за компьютером.

Попробуйте сесть прямо и проследите, сколько времени вы сможете находиться в правильной позе. По словам фитнес-эксперта, через несколько минут спина устанет и вернется в свое привычное положение.

Мышцы спины нужно укреплять с помощью правильных упражнений / Фото Pixabay

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Это происходит потому, что мышцы спины слабые. Они атрофированы малоподвижным образом жизни и не могут поддерживать ваш позвоночник в физиологически правильном положении,

– добавила Екатерина Медушкина.

Для того чтобы подобное не происходило, мышцы необходимо укреплять. В этом помогут правильно подобранные упражнения с дозированной нагрузкой.

Какие упражнения нужно выполнять для здоровья спины – смотрите на видео: