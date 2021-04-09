Чтобы фитнес дал результат, важно не только правильно выполнять упражнения, но и в рамках определенного времени. И часто разобраться с техникой тренировок легче, чем с тайм-менеджментом.

Подготовили для вас советы от спортсменов, чтобы не вы потерялись во времени в спортзале. Как говорят специалисты из спортклуба Smidyuk Academy, вам не нужно работать 3 часа, чтобы достичь желаемого результата.

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45 – 50 минут тренировки вполне достаточно, чтобы укрепить мышцы и сердечно-сосудистую систему. За это время ваше тело получит максимум пользы, и вы не будете чувствовать себя истощенным,

– советуют в Smidyuk Academy.

Кроме этого, во время занятий следует придерживаться четкого тайминга, без прогулок по залу и ожиданий своей очереди к тренажеру. Ваш пульс должен находиться в определенном диапазоне. Поэтому важна полная концентрация.

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Спорт – это не только о визуальном эффекте. Необходимо развивать различные параметры своего тела: подвижность, силу, выносливость, гибкость. И такого всестороннего эффекта помогает добиться функциональный тренинг!