Щоб фітнес дав результат, важливо не тільки правильно виконувати вправи, але й в рамках певного часу. І часто розібратися з технікою тренувань легше, ніж з тайм-менеджментом.

Підготували для вас поради від спортсменів, аби не ви загубилися в часі у спортзалі. Тож, як кажуть фахівці зі спортклубу Smidyuk Academy, вам не потрібно працювати 3 години, щоб досягти бажаного результату.

І ще ТОП-3 причини, чому зникає мотивація у період тренувань

45 – 50 хвилин тренування цілком достатньо, щоб зміцнити м'язи і серцево-судинну систему. За цей час ваше тіло отримає максимум користі, і ви не будете відчувати себе виснаженим,

– радять у Smidyuk Academy.

Крім цього, під час занять слід дотримуватися чіткого таймінгу, без прогулянок по залу і очікувань своєї черги до тренажера. Ваш пульс повинен перебувати у певному діапазоні. Тому важлива повна концентрація.

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Спорт – це не тільки про візуальний ефект. Необхідно розвивати різні параметри свого тіла: рухливість, силу, витривалість, гнучкість. І такого всебічного ефекту допомагає домогтися функціональний тренінг!