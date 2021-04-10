Кожна дівчина і жінка хоче виглядати ідеально. Іноді для цього потрібно докласти зусиль.

Збалансоване харчування і фізичні навантаження – основні моменти на шляху до красивого тіла. Які вправи допоможуть підтягнути фігуру – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Якщо у вас є бажання і можливість займатися спортом – зберігайте базовий комплекс з 8 вправ: вони не вимагають багато часу і спеціального інвентарю. Ці вправи зміцнять м'язи, зроблять фігуру підтягнутою і піднімуть настрій,

– зазначила Кален.

Які вправи допоможуть бути в формі

Присідання. Цю вправа рекомендується робити з обтяженнями – гантелями або штангою. Також необхідно стежити за технікою – стегна повинні знаходитися паралельно підлозі, а присідання потрібно робити повільно. Віджимання від підлоги пропрацюють трицепс, біцепс і спинні м'язи.

Планка. Новачкам варто почати з 60 секунд, поступово збільшуючи час до двох-трьох хвилин. За словами експертки, слід вводити бічні планки й планку на прямих ногах.

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Красиве тіло залежить від правильних вправ​ / Фото Pixabay

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Скручування. За словами Кален, потрібно лягти на спину, упертися ступнями в підлогу і завести обидві руки за голову. Після цього потрібно зробити глибокий видих і підняти тулуб у бік до лівого коліна. У такому положенні слід затриматися на кілька секунд, потім вдихнути та опустити корпус назад. Велосипед. Ляжте на підлогу, підніміть ноги та крутіть уявні педалі. Чергуйте рухи вперед і назад. Човник. Лежачи на животі, підніміть руки й ноги вгору, затримуючись в цьому положенні на декілька секунд. Сходинка. Якщо у вас немає степ-платформи, можна взяти невисоку табуретку. По черзі підіймайтеся і спускайтеся на сходинку спочатку з однієї ноги, потім з іншої.

Навіть одна вправа з ранку піде вам на користь і це краще, ніж взагалі нічого не робити. Головне – почати,

– резюмувала Олена Кален.