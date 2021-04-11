Удели себе 30 минут: Анита Луценко показала мощную тренировку
В период карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие люди большую часть времени проводят дома. Это привело к снижению физической активности.
Источник:Инстаграм Аниты Луценко
Но карантин – не повод запускать свое тело и лениться. Тренировку для дома показала известная фитнес-тренер Анита Луценко.
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Какие упражнения выполнять
1. Ягодицы – 20 раз 3 подхода.
2. Мах назад – 20 раз на каждую ногу. Делаем в 3 подхода.
3. Трицепс – 10 раз в 3 подхода.
4. Пресс – 20 раз в 3 подхода.
В любой ситуации помните о физической активности / Фото Pixabay
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Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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