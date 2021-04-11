В период карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие люди большую часть времени проводят дома. Это привело к снижению физической активности.

Но карантин – не повод запускать свое тело и лениться. Тренировку для дома показала известная фитнес-тренер Анита Луценко.

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Подробнее о тренировке

В комплекс входит всего 4 упражнения. Для их выполнения достаточно 30 минут. Вам понадобится удобная спортивная одежда и обувь, питьевая вода и стул.

Какие упражнения выполнять

1. Ягодицы – 20 раз 3 подхода.

2. Мах назад – 20 раз на каждую ногу. Делаем в 3 подхода.

3. Трицепс – 10 раз в 3 подхода.

4. Пресс – 20 раз в 3 подхода.

В любой ситуации помните о физической активности / Фото Pixabay

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Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: