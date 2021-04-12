У багатьох жінок після вагітності і пологів з'являється діастаз – розходження прямих м'язів живота. Тому необхідно підбирати безпечні вправи.

Правильний комплекс дозволить знову отримати плоский живіт. Які вправи можна робити – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Якщо ви ніяк не можете прибрати живіт після пологів, то перевірте, можливо, у вас є діастаз – розходження прямих м'язів живота. У цьому випадку не можна виконувати класичні вправи на прес, потрібен спеціальний комплекс. Щоб повернути плоский живіт, потрібно зміцнити поперечні м'язи, які допоможуть прямим м'язам з'єднається. Ловіть мою улюблену підбірку вправ, які допоможуть,

– зазначила Медушкіна.

Які вправи безпечні при діастазі

Скручування до прямих ніг, піднятих вгору. Виконуємо 3 підходи по 5 разів. Класична планка на ліктях. Робимо 2 підходи по 20 секунд. Бічна планка. Виконуємо 2 підходи по 10 секунд.

Зверніть увагу: під час виконання планки важливо включити весь комплекс глибоких м'язів.

Тобто ви не після того, як встали в планку, намагаєтеся м'язами преса стабілізувати м'язи спини й тазу, а входите у вправу вже з включеними м'язами кора. Таз не повинен провалюватися,

– пояснила фітнес-експертка.

Під час виконання планки важливо стежити за технікою​ / Фото 1gai

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Пам'ятайте, планку з діастазом виконувати можна, але тільки з дотриманням правильної техніки! При діастазі важливо уникнути посилювання розтягування м'язів. Тому таз у жодному разі не повинен провалюватися вниз,

– наголосила Катерина Медушкіна.

Підняття верхньої частини тіла на 20 градусів із зігнутими ногами. Цю вправу можна виконувати зі стопами на підлозі. Робимо в 3 підходи по 15 повторень. "Султанчик". Лягаємо на спину, згинаємо ноги та схрещуємо щиколотки, тягнемо коліна до грудей. Таз при цьому не опускаємо. Робимо 3 підходи по 10-12 разів.

За словами Медушкіної, виконуючи комплекс хоча б 2-3 рази на тиждень, результат буде видно вже через місяць.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: