Кажется, на то, чтобы приготовить пирог, нужно потратить много времени и усилий: замесить и раскатать тесто, приготовить начинку, украсить, испечь и остудить. Но диетолог предложил рецепт заливного пирога, который позволяет избежать большинства из этих этапов.

Как говорит Андрей Невский, он не из тех диетологов, которые предлагают только низкокалорийные рецепты. Специалист верит, что вписать в дефицит калорий можно даже средне- и высококалорийные блюда. Например, этот супер сытный заливной пирог с мясом.

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Ингредиенты

Фарш – 400 граммов;

Яйцо – 3 штуки;

Молоко (жирность 2,5%) – 250 граммов;

Мука – 200 граммов;

Репчатый лук – 1 штука;

Томатная паста – 90 граммов;

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Смешайте яйца, муку, молоко и специи. Взбейте все хорошо вилкой. Нарежьте мелко лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте в сковороду фарш и жарьте еще 5 – 7 минут. В емкость для запекания вылейте 1/3 теста и выложите мясо с луком. По фаршу распределите томатную пасту и залейте сверху остатками теста. Запекайте в духовке при 200 градусах 40 минут.

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Приятного аппетита!