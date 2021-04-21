Сытный заливной пирог с фаршем: быстрый пошаговый рецепт – видео
Кажется, на то, чтобы приготовить пирог, нужно потратить много времени и усилий: замесить и раскатать тесто, приготовить начинку, украсить, испечь и остудить. Но диетолог предложил рецепт заливного пирога, который позволяет избежать большинства из этих этапов.
Источник:инстаграм Андрея Невского
Как говорит Андрей Невский, он не из тех диетологов, которые предлагают только низкокалорийные рецепты. Специалист верит, что вписать в дефицит калорий можно даже средне- и высококалорийные блюда. Например, этот супер сытный заливной пирог с мясом.
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Ингредиенты
- Фарш – 400 граммов;
- Яйцо – 3 штуки;
- Молоко (жирность 2,5%) – 250 граммов;
- Мука – 200 граммов;
- Репчатый лук – 1 штука;
- Томатная паста – 90 граммов;
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
- Смешайте яйца, муку, молоко и специи. Взбейте все хорошо вилкой.
- Нарежьте мелко лук и обжарьте до прозрачности.
- Добавьте в сковороду фарш и жарьте еще 5 – 7 минут.
- В емкость для запекания вылейте 1/3 теста и выложите мясо с луком.
- По фаршу распределите томатную пасту и залейте сверху остатками теста.
- Запекайте в духовке при 200 градусах 40 минут.
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Приятного аппетита!
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