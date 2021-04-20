Диетолог Андрей Невский поделился максимально простым рецептом салата, для приготовления которого уйдет минимум времени. А еще он идеально подходит тем, кто соблюдает диету.

Если вам надоела запеченная куриная грудка, приготовьте этот салат и ешьте с удовольствием, набирая дневную норму белка. Эта закуска – белковая бомба. Салатом спокойно можно ужинать и сторонникам правильного питания, которые тщательно подсчитывают калории.

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Ингредиенты

Куриное филе – 230 граммов;

Твердый сыр – 100 граммов;

Помидор – 270 граммов;

Яйцо – 2 штуки;

Подсолнечное масло – 5 граммов;

Чеснок (сухой или в зубчиках);

Соль, перец по вкусу.

В качестве заправки можете использовать сметану, майонез, йогурт, а можете и вообще не заправлять.

Способ приготовления

Обжарьте мелко порезанное куриное филе на масле в течение 3 – 5 минут. Сварите и порежьте яйца. Потрите сыр. Нарежьте помидоры. Смешайте все ингредиенты, добавьте чеснок и специи.

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Приятного аппетита!