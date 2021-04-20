Высокобелковый и низкокалорийный салат с куриным филе: пошаговый рецепт в видео
Диетолог Андрей Невский поделился максимально простым рецептом салата, для приготовления которого уйдет минимум времени. А еще он идеально подходит тем, кто соблюдает диету.
Источник:инстаграм Андрея Невского
Если вам надоела запеченная куриная грудка, приготовьте этот салат и ешьте с удовольствием, набирая дневную норму белка. Эта закуска – белковая бомба. Салатом спокойно можно ужинать и сторонникам правильного питания, которые тщательно подсчитывают калории.
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Ингредиенты
- Куриное филе – 230 граммов;
- Твердый сыр – 100 граммов;
- Помидор – 270 граммов;
- Яйцо – 2 штуки;
- Подсолнечное масло – 5 граммов;
- Чеснок (сухой или в зубчиках);
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
- Обжарьте мелко порезанное куриное филе на масле в течение 3 – 5 минут.
- Сварите и порежьте яйца.
- Потрите сыр.
- Нарежьте помидоры.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте чеснок и специи.
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Приятного аппетита!
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