Дієтолог Андрій Невський поділився максимально простим рецептом салату, на приготування якого піде мінімум часу. А ще він ідеально підходить тим, хто дотримується дієти.

Якщо вам набридла запечена куряча грудка, приготуйте цей салат і їжте із задоволенням, набираючи денну норму білка. Ця закуска – білкова бомба. Салатом спокійно можна вечеряти й прихильникам правильного харчування, які ретельно підраховують калорії.

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Інгредієнти

Куряче філе – 230 грамів;

Твердий сир – 100 грамів;

Помідор – 270 грамів;

Яйце – 2 штуки;

Соняшникова олія – 5 грамів;

Часник (сухий або в зубчиках);

Сіль, перець на смак.

Як заправку можете використовувати сметану, майонез, йогурт, а можете й взагалі не заправляти.

Спосіб приготування

Обсмажте дрібно порізане куряче філе на олії протягом 3 – 5 хвилин. Зваріть й поріжте яйця. Потріть сир. Наріжте помідори. Змішайте усі інгредієнти, додайте часник і спеції.

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Смачного!