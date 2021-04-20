Високобілковий та низькокалорійний салат з курячим філе: покроковий рецепт у відео
Дієтолог Андрій Невський поділився максимально простим рецептом салату, на приготування якого піде мінімум часу. А ще він ідеально підходить тим, хто дотримується дієти.
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Якщо вам набридла запечена куряча грудка, приготуйте цей салат і їжте із задоволенням, набираючи денну норму білка. Ця закуска – білкова бомба. Салатом спокійно можна вечеряти й прихильникам правильного харчування, які ретельно підраховують калорії.
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Інгредієнти
- Куряче філе – 230 грамів;
- Твердий сир – 100 грамів;
- Помідор – 270 грамів;
- Яйце – 2 штуки;
- Соняшникова олія – 5 грамів;
- Часник (сухий або в зубчиках);
- Сіль, перець на смак.
Спосіб приготування
- Обсмажте дрібно порізане куряче філе на олії протягом 3 – 5 хвилин.
- Зваріть й поріжте яйця.
- Потріть сир.
- Наріжте помідори.
- Змішайте усі інгредієнти, додайте часник і спеції.
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Смачного!
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