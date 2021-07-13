Звездный тренер Андрей Хомицкий подготовил сет упражнений для рук, секрет успеха которого в мелочах: ​​контролируйте скорость выполнения, скорость движения и не забывайте делать выдох на усилии. Подберите свой уровень сопротивления резинки и айда выполнять упражнения, повторяя за спортсменом.

И еще 8 упражнений для домашней тренировки, которые прокачают ягодицы и пресс: видео

Тренировка для рук

разгибание рук стоя: 20 раз по 4 подхода;

проработки бицепса с верхней точки крепления: 20 раз по 4 подхода;

французский жим спиной к точке крепления: 20 раз по 3 подхода;

прокачка бицепса с нижней точки крепления: 20 раз по 3 подхода;

жим стоя локти в стороны: 20 раз по 4 подхода.

Отдых между подходами 45 – 60 секунд.