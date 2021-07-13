Зірковий тренер Андрій Хомицький підготував сет вправ для рук, секрет успіху якого у дрібницях: контролюйте швидкість виконання, швидкість руху та не забувайте робити видих на зусиллі. Підберіть свій рівень опору гумки і гайда виконувати вправи, повторяючи за спортсменом.
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Тренування для рук
- розгинання рук стоячи: 20 разів по 4 підходи;
- пропрацювання біцепса з верхньої точки кріплення: 20 разів по 4 підходи;
- французький жим спиною до точки кріплення: 20 разів по 3 підходи;
- прокачування біцепса з нижньої точки кріплення: 20 разів по 3 підходи;
- жим стоячи лікті в сторони: 20 разів по 4 підходи.
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