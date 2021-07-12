Фітнес-тренерка Ольга Хомицька підготувала комплекс вправ для прокачування сідничних м'язів та пресу. Тренування можуть виконувати всі і будь-де: від початківця до експерта, вдома чи у залі. І якщо ви дійсно хочете добитися результату, запам'ятайте головне правило – ваш успіх у вашій цілеспрямованості.

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8 вправ на сідниці та прес

  • планка з розворотом;
  • короткі підняття на видиху;
  • журавель з гумкою;
  • дотик рукою перед собою по черзі;
  • присядь з відведенням стегна в сторону;
  • динамічна планка;
  • відведення стегна в сторону + випад;
  • почергове торкання колінами підлоги з положення лежачи на спині.

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Навантаження для тренування

  • Хто перший раз – одне коло;
  • Новачки – два кола;
  • Любителі – 3 кола;
  • Рівень PRO – 4 кола.