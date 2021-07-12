Фітнес-тренерка Ольга Хомицька підготувала комплекс вправ для прокачування сідничних м'язів та пресу. Тренування можуть виконувати всі і будь-де: від початківця до експерта, вдома чи у залі. І якщо ви дійсно хочете добитися результату, запам'ятайте головне правило – ваш успіх у вашій цілеспрямованості.
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8 вправ на сідниці та прес
- планка з розворотом;
- короткі підняття на видиху;
- журавель з гумкою;
- дотик рукою перед собою по черзі;
- присядь з відведенням стегна в сторону;
- динамічна планка;
- відведення стегна в сторону + випад;
- почергове торкання колінами підлоги з положення лежачи на спині.
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Навантаження для тренування
- Хто перший раз – одне коло;
- Новачки – два кола;
- Любителі – 3 кола;
- Рівень PRO – 4 кола.