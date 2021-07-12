Фітнес-тренерка Ольга Хомицька підготувала комплекс вправ для прокачування сідничних м'язів та пресу. Тренування можуть виконувати всі і будь-де: від початківця до експерта, вдома чи у залі. І якщо ви дійсно хочете добитися результату, запам'ятайте головне правило – ваш успіх у вашій цілеспрямованості.

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8 вправ на сідниці та прес

планка з розворотом;

короткі підняття на видиху;

журавель з гумкою;

дотик рукою перед собою по черзі;

присядь з відведенням стегна в сторону;

динамічна планка;

відведення стегна в сторону + випад;

почергове торкання колінами підлоги з положення лежачи на спині.

Настанова від тренерки: усі вправи виконуйте по колу (30 секунд на вправу, 20 секунд – відпочинок). В кінці комплексу відпочинок 2 хвилини.

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Навантаження для тренування