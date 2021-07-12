Фитнес-тренер Ольга Хомицкая подготовила комплекс упражнений для прокачки ягодичных мышц и пресса. Тренировку могут выполнять все и везде: от начинающего до эксперта, дома или в зале. И если вы действительно хотите добиться результата, запомните главное правило – ваш успех в вашей целеустремленности.

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8 упражнений на ягодицы и пресс

  • планка с разворотом;
  • короткие поднятия на выдохе;
  • журавль с резинкой;
  • касание рукой перед собой поочередно;
  • присядь с отводом бедра в сторону;
  • динамическая планка;
  • отведение бедра в сторону + выпад;
  • поочередное касание коленями пола из положения лежа на спине.

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Нагрузка для тренировки

  • Кто первый раз – один круг;
  • Новички – два круга;
  • Любители – 3 круга;
  • Уровень PRO – 4 круга.