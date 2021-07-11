Статический присест у стены выглядит просто и невинно. Но постойте так минимум 30 секунд и ваши мышцы будут гореть. Если у вас нет времени на полноценный комплекс тренировок, то это упражнение отлично подойдет для тонизирования мышц. Подробнее о нем рассказали в спортклубе Smidyuk Academy.

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Чем полезен "Стульчик у стены"

Нагружает квадрицепс, заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы, плечевой пояс и мышцы кора.

Выравнивает осанку.

Способствует укреплению стоп.

Повышает баланс и выносливость.

Чтобы получить максимум от упражнения, возьмите на вооружение эти советы

Ноги расставляйте на расстоянии друг от друга.

Угол под коленом в идеале должен быть 90 градусов.

Упор делайте на пятки.

Стоим до ощущения жжения в квадрицепсах.

Для уменьшения нагрузки можно положить руки на колени. Чтобы усложнить упражнение, возьмите дополнительную нагрузку.

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