Статический присест у стены выглядит просто и невинно. Но постойте так минимум 30 секунд и ваши мышцы будут гореть. Если у вас нет времени на полноценный комплекс тренировок, то это упражнение отлично подойдет для тонизирования мышц. Подробнее о нем рассказали в спортклубе Smidyuk Academy.

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Чем полезен "Стульчик у стены"

  • Нагружает квадрицепс, заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы, плечевой пояс и мышцы кора.
  • Выравнивает осанку.
  • Способствует укреплению стоп.
  • Повышает баланс и выносливость.

Чтобы получить максимум от упражнения, возьмите на вооружение эти советы

  • Ноги расставляйте на расстоянии друг от друга.
  • Угол под коленом в идеале должен быть 90 градусов.
  • Упор делайте на пятки.
  • Стоим до ощущения жжения в квадрицепсах.
  • Для уменьшения нагрузки можно положить руки на колени. Чтобы усложнить упражнение, возьмите дополнительную нагрузку.

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