Так, звездный тренер Андрей Хомицкий показал мощный сет на отжимания, после которого, по словам спортсмена, вы будете ненавидеть его. Но эти упражнения сделают вас сильнее и выносливее, заверил Хомицкий. Это не может не мотивировать. Поэтому давайте тренироваться!
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Комплекс упражнений на отжимания
- подготовительное упражнение 1: 30 секунд;
- подготовительное упражнение 2: 30 секунд;
- отжимания с выносом руки по очереди: 30 секунд;
- отжимания с разворотом: 30 секунд;
- отжимания узкой + широкой постановкой рук и ног: 30 секунд.
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