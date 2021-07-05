Многие мужчины не вникают в тонкости тренинга ягодичных мышц, считая, что силовых приседаний достаточно для роста ягодиц. Но это ошибочный подход! Тренер Кирилл Торос подготовил комплексную тренировку на ноги и ягодицы. Никакого инвентаря вам не нужно, но мышцы при этом прокачаються отлично.

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Как накачать ноги и ягодицы дома: 4 упражнения

Приседания с выпрыгиванием: 12 повторений;

Приседания с наклоном: 12 повторений;

Приседания с выпадом: 12 повторений;

Приседания с боковым выпадом: 12 повторений.

Совет от тренера: каждое упражнение выполняйте в 3 подхода друг за другом. Отдых между кругами – 60 секунд. Обязательно сделайте разминку перед тренировкой и заминку после нее.