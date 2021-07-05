Выпады в прыжке – достаточно функциональное упражнение: оно интенсивнее стандартных выпадов и на него нужно затратить больше энергии, а соответственно – сжечь больше калорий. Но вместе с тем требуется больше навыков для выполнения. Тренеры из спортклуба Smidyuk Academy рассказали, как выполнять выпады с прыжком.

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Что важно при выпадах с прыжком

Не сутультесь и не округляйте поперек. Шею держите на одной линии со спиной.

Напрягайте пресс. Это поможет занять правильную позицию и не позволит корпусу делать ненужные движения.

Не зажимайте ягодицы. Дополнительное напряжение будет мешать бедрам вернуться в правильную позицию, а также не позволит мышцам качественно растянуться в нижней точке.

Не давайте колену скручиваться внутрь. Оно должно "смотреть" вперед.

А что касается самого упражнения: работайте по 30 секунд на каждую ногу. Эти движения полезны для повышения силы и выносливости ног, а также подходит для кардиотренировок.