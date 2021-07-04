Упражнения для скорости ног не предусматривают перегрузки, они направлены на качество движений. Поэтому ваши мышцы должны быть свежими, чтобы это обеспечить. Тренер Роман Смидюк показал, как отработать моторику ног. Сохраняйте видео и тренируйтесь вместе с Актив 24.

И еще Тест на выносливость: проверьте свою физическую подготовку за 4 минуты

Тренировка на моторику ног

Две смены ног + смещение с разворотов: 2 подхода по 8 повторений на каждую сторону.

1 смена ног + боковое смещение: 2 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Имитация линейного взрыва с остановкой: 20 секунд выполняйте упражнение, а 40 секунд отдыхайте – 3 подхода.

2 быстрых прыжки + 1 смена ног: 20 секунд выполняйте упражнение 40 секунд отдыхайте – 3 подхода.

Удачной тренировки!