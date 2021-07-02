Один из самых популярных способов проверки выносливости – пройти тест Купера. Это знаменитый метод оценки силы для службы в американских войсках, который разработал врач Кеннет Купер в 1968 году.

И еще Не 10 тысяч шагов: сколько нужно проходить ежедневно

Важно! Тест Купера – тяжелое испытание для организма, поэтому его можно выполнять только при хорошем самочувствии, без травм и ограничений по здоровью. Не рекомендуется людям без достаточной физической подготовки.

Как пройти тест Купера

Необходимо сделать четыре круга, в каждом из которых – 4 упражнения по 10 повторений. В один круг входит:

10 отжиманий. После выполнения останьтесь в упоре лежа.

10 прыжков с упора лежа. После выполнения перевернитесь на спину.

10 подъемов туловища или скручиваний, или отведение ног за голову.

10 приседаний или выпрыгивания из положения сидя (колено должно коснуться пола).

Важно! Не забудьте сделать разминку перед началом тестирования!

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Как оценить результат

Этот тест нужно пройти за максимально короткое время:

3 минуты – отличный результат:

3 минуты 30 секунд – хороший;

4 минуты – удовлетворительный.