Один из самых популярных способов проверки выносливости – пройти тест Купера. Это знаменитый метод оценки силы для службы в американских войсках, который разработал врач Кеннет Купер в 1968 году.
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Как пройти тест Купера
Необходимо сделать четыре круга, в каждом из которых – 4 упражнения по 10 повторений. В один круг входит:
- 10 отжиманий. После выполнения останьтесь в упоре лежа.
- 10 прыжков с упора лежа. После выполнения перевернитесь на спину.
- 10 подъемов туловища или скручиваний, или отведение ног за голову.
- 10 приседаний или выпрыгивания из положения сидя (колено должно коснуться пола).
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Как оценить результат
Этот тест нужно пройти за максимально короткое время:
- 3 минуты – отличный результат:
- 3 минуты 30 секунд – хороший;
- 4 минуты – удовлетворительный.
Если это заняло больше времени, над физической подготовкой следует поработать.