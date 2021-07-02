Так, комплекс упражнений для пресса подготовил тренер Кирилл Торос. Но на этот раз спортсмен показал, как заниматься с дополнительной нагрузкой. Для этого он использовал бутылку воды. Если же вам такой вариант покажется слишком сложным, можно прорабатывать мышцы и без нее.

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Эффективные упражнения на пресс

  • Скручивания 1: 16 повторений;
  • Подъем корпуса: 16 повторений;
  • Скручивания 2: 16 повторений;
  • Обратная лодочка: 30 секунд.

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