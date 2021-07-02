Так, комплекс упражнений для пресса подготовил тренер Кирилл Торос. Но на этот раз спортсмен показал, как заниматься с дополнительной нагрузкой. Для этого он использовал бутылку воды. Если же вам такой вариант покажется слишком сложным, можно прорабатывать мышцы и без нее.

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Эффективные упражнения на пресс

Скручивания 1: 16 повторений;

Подъем корпуса: 16 повторений;

Скручивания 2: 16 повторений;

Обратная лодочка: 30 секунд.

Совет от тренера: все упражнения делайте по 3 подхода, с 60-секундным отдыхом между ними. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после него.