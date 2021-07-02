Так, комплекс вправ для пресу підготував тренер Кирило Торос. Але на цей раз спортсмен показав, як займатись з додатковим навантаженням. Для цього він використав пляшку води. Якщо ж вам такий варіант видасться заскладним, можна пропрацьовувати м'язи й без неї.
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Ефективні вправи на прес
- Скручування 1: 16 повторень;
- Підйом корпуса: 16 повторень;
- Скручування 2: 16 повторень;
- Зворотний човник: 30 секунд.
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