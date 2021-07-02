Так, комплекс вправ для пресу підготував тренер Кирило Торос. Але на цей раз спортсмен показав, як займатись з додатковим навантаженням. Для цього він використав пляшку води. Якщо ж вам такий варіант видасться заскладним, можна пропрацьовувати м'язи й без неї.

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Ефективні вправи на прес

Скручування 1: 16 повторень;

16 повторень; Підйом корпуса: 16 повторень;

16 повторень; Скручування 2: 16 повторень;

16 повторень; Зворотний човник: 30 секунд.

Порада від тренера: усі вправи робіть по 3 підходи, з 60-секундним відпочинком між ними. Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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