Якщо ви не любите біг, велосипед та іншу монотонну активність – це не привід кидати кардіотренування. Тренерка Катя Качан показала 7 енергійних вправ з власною вагою, які точно варто спробувати.
І ще Жироспалювальне тренування на півсфері: як виконувати вправи – відео
7 вправ для домашнього кардіо
- "Швидкі ноги": 30 секунд;
- "Хода Франкенштейна": 30 секунд;
- Захлест: 30 секунд;
- Коліно / пряма нога: 30 секунд;
- "Три коліна": 30 секунд;
- Динамічна планка: 30 секунд;
- Приставний крок: 30 секунд.
Читайте також Як займатися спортом у спеку: універсальні поради та чого варто остерігатися під час тренувань