Якщо ви не любите біг, велосипед та іншу монотонну активність – це не привід кидати кардіотренування. Тренерка Катя Качан показала 7 енергійних вправ з власною вагою, які точно варто спробувати.

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7 вправ для домашнього кардіо

  • "Швидкі ноги": 30 секунд;
  • "Хода Франкенштейна": 30 секунд;
  • Захлест: 30 секунд;
  • Коліно / пряма нога: 30 секунд;
  • "Три коліна": 30 секунд;
  • Динамічна планка: 30 секунд;
  • Приставний крок: 30 секунд.

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