Если вы не любите бег, велосипед и другую монотонную активность – это не повод бросать кардиотренировки. Тренер Катя Качан показала 7 энергичных упражнений с собственным весом, которые точно стоит попробовать.

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7 упражнений для домашнего кардио

  • "Быстрые ноги": 30 секунд
  • "Походка Франкенштейна": 30 секунд;
  • Захлест: 30 секунд;
  • Колено / прямая нога: 30 секунд;
  • "Три колени": 30 секунд;
  • Динамическая планка: 30 секунд;
  • Приставной шаг: 30 секунд.

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