Если вы не любите бег, велосипед и другую монотонную активность – это не повод бросать кардиотренировки. Тренер Катя Качан показала 7 энергичных упражнений с собственным весом, которые точно стоит попробовать.

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Интересный факт для большей мотивации: регулярные кардионагрузки в тренировочном зале, дома или на свежем воздухе помогают запустить эффективный процесс жиросжигания.

7 упражнений для домашнего кардио

"Быстрые ноги": 30 секунд

"Походка Франкенштейна": 30 секунд;

30 секунд; Захлест: 30 секунд;

30 секунд; Колено / прямая нога: 30 секунд;

"Три колени": 30 секунд;

Динамическая планка: 30 секунд;

Приставной шаг: 30 секунд.

Совет от тренера: все упражнения нужно выполнять по 30 секунд. Отдых между упражнениями 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.