Багато чоловіків не вникають у тонкощі тренінгу сідничних м'язів, вважаючи, що силових присідань досить для росту сідниць. Але це хибний підхід! Тренер Кирило Торос підготував комплексне тренування на ноги і сідниці. Ніякого інвентаря вам не потрібно, але м'язи при цьому прокачаються відмінно.
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Як накачати ноги та сідниці вдома: 4 вправи
- Присідання з вистрибуванням: 12 повторень;
- Присідання з нахилом: 12 повторень;
- Присідання з випадом: 12 повторень;
- Присідання з боковим випадом: 12 повторень.
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