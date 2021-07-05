Багато чоловіків не вникають у тонкощі тренінгу сідничних м'язів, вважаючи, що силових присідань досить для росту сідниць. Але це хибний підхід! Тренер Кирило Торос підготував комплексне тренування на ноги і сідниці. Ніякого інвентаря вам не потрібно, але м'язи при цьому прокачаються відмінно.

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Як накачати ноги та сідниці вдома: 4 вправи

Присідання з вистрибуванням: 12 повторень;

12 повторень; Присідання з нахилом: 12 повторень;

12 повторень; Присідання з випадом: 12 повторень;

12 повторень; Присідання з боковим випадом: 12 повторень.

Настанова від тренера: кожну вправу виконуйте у 3 підходи один за одним. Відпочинок між кругами – 60 секунд. Обов'язково зробіть розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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