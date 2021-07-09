Так, зірковий тренер Андрій Хомицький показав потужний сет на віджимання, після якого, за словами спортсмена, ви будете ненавидіти його. Але ці вправи зроблять вас сильнішими і витривалішими, запевнив Хомицький. Це не може не мотивувати. Тож гайда тренуватися!

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Комплекс вправ на віджимання

  • підготовча вправа 1: 30 секунд;
  • підготовча вправа 2: 30 секунд;
  • віджимання з виносом руки по черзі: 30 секунд;
  • віджимання з розворотом: 30 секунд;
  • віджимання вузької + широкою постановкою рук та ніг: 30 секунд.

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