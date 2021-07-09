Так, зірковий тренер Андрій Хомицький показав потужний сет на віджимання, після якого, за словами спортсмена, ви будете ненавидіти його. Але ці вправи зроблять вас сильнішими і витривалішими, запевнив Хомицький. Це не може не мотивувати. Тож гайда тренуватися!

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Комплекс вправ на віджимання

підготовча вправа 1: 30 секунд;

30 секунд; підготовча вправа 2: 30 секунд;

30 секунд; віджимання з виносом руки по черзі: 30 секунд;

30 секунд; віджимання з розворотом: 30 секунд;

30 секунд; віджимання вузької + широкою постановкою рук та ніг: 30 секунд.

Настанова від тренера: усі вправи виконуйте по колу, відпочинок між підходами – 45 секунд. Новачки – 1 коло, любителі – 2 кола, професіонали – 3 кола. Відпочинок між сетами – 2 хвилини.

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