Дехто сумнівається в ефективності домашніх тренувань, проте насправді ж багато хто обирає таки гаряче м'язове прокачування багаторазовими повтореннями, ніж періодичну реабілітацію після розривів і травм, тягаючи залізо у залі.
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А щоб розвіяти ваші сумніви, зірковий тренер Андрій Хомицький підготував крутий сет вправ на плечі з акцентом на передню частину дельти. Їх можна легко виконувати вдома чи на свіжому повітрі.
Тренування плечей: 5 ефективних вправ
- жим з-за голови стоячи, лікті в сторони: 15 разів, 4 підходи;
- жим зворотним хватом перед собою: 15 повторень, 4 підходи;
- підняття "пристебнутих" рук перед собою: 15 повторень, 3 підходи;
- тяга ліктями назад-вгору: 20 повторень, 4 підходи;
- тяга ліктями через сторони вгору: 15 повторень, 4 підходи.
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