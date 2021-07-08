Дехто сумнівається в ефективності домашніх тренувань, проте насправді ж багато хто обирає таки гаряче м'язове прокачування багаторазовими повтореннями, ніж періодичну реабілітацію після розривів і травм, тягаючи залізо у залі.

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А щоб розвіяти ваші сумніви, зірковий тренер Андрій Хомицький підготував крутий сет вправ на плечі з акцентом на передню частину дельти. Їх можна легко виконувати вдома чи на свіжому повітрі.

Тренування плечей: 5 ефективних вправ

жим з-за голови стоячи, лікті в сторони: 15 разів, 4 підходи;

15 разів, 4 підходи; жим зворотним хватом перед собою: 15 повторень, 4 підходи;

15 повторень, 4 підходи; підняття "пристебнутих" рук перед собою: 15 повторень, 3 підходи;

15 повторень, 3 підходи; тяга ліктями назад-вгору: 20 повторень, 4 підходи;

20 повторень, 4 підходи; тяга ліктями через сторони вгору: 15 повторень, 4 підходи.

Відпочинок між вправами 60 секунд, а між підходами – 30 секунд.

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